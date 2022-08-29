Olay, Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Sürücü Ramazan A. (52), yönetimindeki 16 PS 281 plakalı kamyonetle fabrikanın sevkiyat bölümüne geri manevra yaparak girdiği sırada, fark etmediği 15 yıllık arkadaşı işçi Mithat Uyar'a (51) çarpıp, duvar arasına sıkıştırdı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan Uyar, ağır yaralandı. Arkadaşları hemen yaralıya yardım için koşarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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