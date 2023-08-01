Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var - Son Dakika
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

01.08.2023 18:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenler olduğu bildirildi. İşte yangından ilk görüntüler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangına 3 helikopter, 50 itfaiye aracı, 100 personelin müdahalesi devam ediyor. Dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasından yükselen alevler, cam, iplik ve metal fabrikalarına da sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi. Olay yerine karadan 50 itfaiye aracı 100 personeller müdahale ederken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, Balıkesir'den gelen helikopter ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopteri havadan müdahale ediyor. Patlama ihtimaline karşı AFAD ekibi de geldi.

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

VALİ CANBOLAT: CAN KAYBI ŞU AN YOK"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Canbolat, yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi: "Mobilya fabrikasında başlayan yangına ilk 6 dakika içerisinde ekipler müdahaleye etti. Şu an 50 ye yakın araç, 100'e yakın ekiple müdahale ediliyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden, Balıkesir'den ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan da helikopterler havadan müdahale ediyor. Çevre illerden de köpük uygulamasını da istedik. Yangın büyük ancak insan yok. Tahliyeler yapılmış. Can kaybı şu an yok. Dumandan etkilenen kişiler var. Çıkış sebebini araştıracağız. 110 bin dönüm üzerine kurulu fabrikalardan oluşan alan."

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var

ALEVLER HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

4 fabrikadaki alevler havadan dron ile görüntülendi. Dumanlar şehrin büyük bir kısmından görüldü. Öte yandan ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İşte yangından ilk görüntüler:

Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
Son Dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika yangını! Alevler çevredeki 3 fabrikaya daha sıçradı, dumandan etkilenenler var - Son Dakika
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