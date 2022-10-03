İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

03.10.2022 09:56
İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Abdullah A. (31) yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlamettin Ç'nin (34) kullandığı 16 BU 364 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdullah A. ve İlamettin Ç. ile hafif ticari araçta bulunan Kader A. (31), Kübra Ş. (22) ve Nisanur A. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Talaş makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haber: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada Son dakika haber: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Kaynak: AA

Tragger, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:58 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Kerem'e son uyarı! Barış Alper formayı alabilir
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katılım Bankası' isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesi gerekiyor
12:39 Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi
12:40 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı
12:37 Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı
12:32 Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti
12:22 Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek
12:16 20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı metro hattına İBB tabelası asıldı
12:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 13:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement