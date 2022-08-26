Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

26.08.2022 20:32
Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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