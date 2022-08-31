Bursa'da kaza: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hatalı U dönüşü nedeniyle kamyonet ve hafif ticari aracın çanpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniceköy Köprüsü üzerinde, hatalı U dönüşü yapan İsmail Ç. (54) yönetimindeki 16 EJ 029 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Suphi K. (36) yönetimindeki 16 H 2846 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü Suphi K. ile kamyonette yolculuk yapan Hayrunnisa A. (15), Hatice E. (42) ve Yeren T. (14) yaralandı. Haber verilmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.