İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

07.09.2022 22:27
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Tahtaköprü Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Mustafa G. (53) yönetimindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, Ortaköy yolundan çıkan Mustafa A. (40) yönetimindeki 16 AEP 287 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CPU 27 plakalı otomobildeki yolcular Nuriye G. (52) ile Kadriye K. (58) yaralandı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
21:35 ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı
21:21 Merakla beklenen iPhone 14 tanıtıldı! İşte yeni Apple ürünlerinin fiyatları...
21:12 Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek
21:05 Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:25 Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 22:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement