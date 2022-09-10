Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu

10.09.2022 14:54
Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, tadilat yaptığı binada ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, tadilat yaptığı binada ölü bulundu.

Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda çalışan Ömer Tunç'un merdiven boşluğunda hareketsiz olduğunu gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İnşaat ustasının cesedi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tunç'un ölüm sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.

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Son dakika haberi... İNŞAAT İŞÇİSİ, TADİLAT YAPTIĞI APARTMANDA ÖLÜ BULUNDU Son dakika haberi... İNŞAAT İŞÇİSİ, TADİLAT YAPTIĞI APARTMANDA ÖLÜ BULUNDU İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu
Kaynak: AA

Ömer Tunç, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu - Son Dakika
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