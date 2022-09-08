Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.09.2022 22:10
Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halindeki D.B. idaresindeki 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar (44) yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Mehmet Acar'ın cesedi ise nöbetçi savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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