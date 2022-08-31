Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

31.08.2022 17:41
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Yeniceköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinden hatalı U dönüşü yapmaya çalışan İsmail Çakır (54) idaresindeki 16 EJ 029 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücü Suphi Karakaya (36) idaresindeki 16 H 2846 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Hayrunnisa A. (15), Hatice İper (42) ve Yaren T. (14) yaralandılar. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Suphi Karakaya, ekiplerce kurtarıldı. 4 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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