Kamyonetinin kasasında 20 kişiyi taşıyan sürücü, aracı trafikten menedilince polisle tartıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kasasında 20 yolcu taşıyan kamyonetin sürücüsü, para cezası kesilip, aracı trafikten menedilince polislerle tartıştı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolü sırasında kasasında 20 yolcu ile seyir halindeki Kazım T.'nin (45) kullandığı 16 HAS 92 plakalı kamyoneti durdurdu. Polisler, amacı dışında araç kullandığı için Kazım T.'yi 3 bin 636 lira ceza yazdı, kamyonetini 15 gün süreyle trafikten menetti. Bunun üzerine Kazım T., polislerle tartıştı. Kasadaki yolcular ise aracın bağlanmaması için araçtan inmedi. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği arbede, takviye ekiplerin gelmesiyle sonlandı.İşlemlerin ardından kamyonetteki yolcular, minibüs ile evlerine götürülürken, kamyonet ise otoparka çekildi.