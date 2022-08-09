Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu - Son Dakika
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Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu

09.08.2022 13:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan genci arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan genci arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos'ta ayrılan Hikmet Özgüneş'ten (29) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Aramalar, dün yol kenarında Özgüneş'in motosikletinin bulunduğu Bahçekaya Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NAK Arama Kurtarma, ANDA, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bu bölgeye yönlendirildi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler, bölgedeki dere yatağında çalışma yaptığı sırada bir ceset gördü.

Sarp arazide bulunan ve bozulmaya başlayan cesedin Özgüneş'e ait olup olmadığı için başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu - Son Dakika
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