Sarp arazide bulunan ve bozulmaya başlayan cesedin Özgüneş'e ait olup olmadığı için başlatılan çalışma sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), NAK Arama Kurtarma, ANDA, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bu bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu - Son Dakika

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