İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi reddeden sürücü Yücel Ç.(35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek, alkolmetreyi üflememek için direndi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: 'Boynumu kes üflemem' - Son Dakika

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