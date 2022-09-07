Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

07.09.2022 10:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza 06.00 sıralarında İnegöl'ün Bursa- Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fatih B. (23) yönetimindeki 16 CFY 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak, ters durdu. Yoldan geçen sürücüler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve arkadaşları Emre K. (24) ve Hamdi D. (25), ekiplerce yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar. 3 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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