Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı

28.08.2022 10:19
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Tur otobüsü kaza yaptı Tur otobüsü kaza yaptı
Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı - Son Dakika
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