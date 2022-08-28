BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 37 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 37 YARALI

28.08.2022 16:16

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki şoför Kenan Yiğit ile 2 yolcu hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki şoför Kenan Yiğit ile 2 yolcu hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Kenan Yiğit dahil 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi.

'KAZA NEDENİ TEKNİK İNCELEME İLE ORTAYA ÇIKACAK'

Bursa Valisi Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını belirterek, Bir tur otobüsü Kütahya Tavşanlı'dan Mudanya'ya yolcu taşıyan otobüsümüz, maalesef buraya gelince şarampole yuvarlanmış. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastanelere sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 3 tane vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Kazanın sebebi; teknik inceleme ile ortaya çıkacaktır. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4) Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4)
Kaynak: DHA

Kenan Yiğit, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 37 YARALI - Son Dakika

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