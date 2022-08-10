Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada - Son Dakika
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Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada

10.08.2022 11:30

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Metin Taş'ın (43) kullandığı traktör, motosiklete çarparak sürücü Hakan Biçer'in (50) üzerinden geçti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Metin Taş'ın (43) kullandığı traktör, motosiklete çarparak sürücü Hakan Biçer'in (50) üzerinden geçti. Kaza anı, kameraya yansırken, yaralanan Biçer de hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hakan Biçer'in kullandığı 16 PJ 229 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Metin Taş (43) yönetimindeki 16 KPV 87 plakalı traktör çarptı. Traktörün üzerinden geçtiği motosikletli Biçer, yaralandı. İhbarla gelen kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Biçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Metin Taş, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada - Son Dakika
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