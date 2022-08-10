Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hakan Biçer'in kullandığı 16 PJ 229 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Metin Taş (43) yönetimindeki 16 KPV 87 plakalı traktör çarptı. Traktörün üzerinden geçtiği motosikletli Biçer, yaralandı. İhbarla gelen kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Hakan Biçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Metin Taş, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Motosiklete çarpan traktör, sürücünün üzerinden geçti; kaza anı kamerada - Son Dakika

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