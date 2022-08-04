İnegöl'de kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi - Son Dakika
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İnegöl'de kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi

04.08.2022 19:41
İnegöl'de kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadaki işçileri almak için yola çıkan sürücü Mesut G. (55) yönetimindeki 16 S 6378 plakalı servis otobüsü, Hamzabey Mahallesi mevkiinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolu son anda fark etti. Frene basan sürücünün kontrolünden çıkan otobüs yol üzerine devrildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol güvenliği aldığı olay yerindeki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de kontrolden çıkan servis otobüsü devrildi - Son Dakika
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