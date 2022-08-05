Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı

05.08.2022 14:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Ç. (19) yönetimindeki 16 PR 500 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Metin A.(35) yönetimindeki 77 AN 013 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum Polisin alkollü sürücü ile imtihanı Polisin alkollü sürücü ile imtihanı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement