Bursa'daki feci kaza araç kamerasında - Son Dakika
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Bursa'daki feci kaza araç kamerasında

19.08.2022 22:18
Bursa'daki feci kaza araç kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı. Kaza anı bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberi duyup Acil servise gelen çocuğun annesi Nurcan Y., gözyaşı döktü. İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan Nurcan Y.'yi mesai arkadaşları yalnız bırakmayarak, moral vermeye çalıştılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki feci kaza araç kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki feci kaza araç kamerasında - Son Dakika
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