Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı

10.08.2022 11:50
Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan B. (50) yönetimindeki 16 PJ 229 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Metin T. (43) yönetimindeki 16 KPV 87 plakalı traktör çarptı. Traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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