Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı

19.08.2022 01:04
Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay Burhaniye Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü kapı, bahçede oyun oynayan A.E.O.'nun (7) üzerine devrildi. Kapının altında kalan çocuk, bağırmaya başladı. Azra'nın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların kapıyı kaldırıp kurtardığı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan sokak sakini Ergül Polat, "Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika

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