Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı - Son Dakika
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Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı

05.09.2022 09:08
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta damat eğlencesi yapan şahıslar, uyarı için gelen polis ekiplerine saldırdılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta damat eğlencesi yapan şahıslar, uyarı için gelen polis ekiplerine saldırdılar. Yaklaşık 50 saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildiler.

Olay gece 00.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Meriç sokakta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gençleri uyarmasına rağmen tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı - Son Dakika
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