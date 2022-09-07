Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

07.09.2022 20:52
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İnegöl-Oylat yolunda seyreden M.G. idaresindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, kırsal Hamamlı Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı 16 AEP 287 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü M.G, aynı araçtaki N.Y. ve K.K. ile diğer sürücü M.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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