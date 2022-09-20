Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

20.09.2022 14:40
Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolunda seyreden İlhami Sarpkaya idaresindeki 66 AAE 629 plakalı meyve suyu yüklü tır, Mezit 1 mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tır sürücüsünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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