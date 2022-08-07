MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

07.08.2022 19:58

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüse yandan çarpan motosikletteki Yusuf Mert Yakşi (21) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüse yandan çarpan motosikletteki Yusuf Mert Yakşi (21) yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Mert Yakşi yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, Arslan İne'nin (45) kullandığı 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada yaralanan Yakşi, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Minibüsün düğün dönüşü konvoyda yer aldığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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