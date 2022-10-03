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Uzun süredir mesaiye paraşütle gitmeyi hayal ettiğini belirten Keskin, "Sabah 06.00'da bu amacımı gerçekleştirmek için Uludağ'a çıktım ve hazırlıklarımı yaptım. Fabrikaya uçarak geldiğimi gören arkadaşlar havada paraşütü görünce çok şaşırdılar. 30 dakika havada kaldım, 30 kilometre gittim. Bahçeye indiğimde ise alkışlayarak tebrik ettiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uludağ, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti - Son Dakika

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