Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı

03.10.2022 18:22
Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yük asansörünün düşmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yük asansörünün düşmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesindeki yük asansörünün halatı, henüz bilinmeyen nedenle koptu.

Zemine düşen asansörde bulunan Kemal D. (55) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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