Elini makineye kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika
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Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

27.07.2022 14:49
Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çalışan işçi, elini ahşap kesim makinesine kaptırarak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çalışan işçi, elini ahşap kesim makinesine kaptırarak yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi Türkçüler Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya üretim işletmesinde meydana geldi.

Mustafa S. (22), çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu elini ahşap kesim makinesine kaptırdı.

Sağ baş parmağı kopan işçi, özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı

Hastanede tedavi altına alınan yaralı işçi, daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elini makineye kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika

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