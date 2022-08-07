Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı

07.08.2022 14:38
Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, düğün konvoyundaki minibüse yandan çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, düğün konvoyundaki minibüse yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Mert Y. (21) yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Yücel Sokağa manevra yapan Arslan İne (45) yönetimindeki 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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