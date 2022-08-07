Kaza, Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Mert Y. (21) yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Yücel Sokağa manevra yapan Arslan İne (45) yönetimindeki 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.