Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

02.09.2022 19:54
Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Doğan ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim istedi.

Kararı açıklayan mahkeme, Atalay Doğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

İnegöl'de 17 Haziran 2021'de Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı çalıştığı Yunus Emre Lisesi'nde bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan Atalay Doğan tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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