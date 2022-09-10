Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

10.09.2022 02:24
Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden K.D. idaresindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu N.E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü N.E. ile eşi B.E, çocukları K.E. (7) ve N.E.E. (9) yaralandı.

Ailenin 4 aylık bebeği M.E. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Suriye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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