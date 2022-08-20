Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Barış A'nın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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