Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

20.08.2022 14:28
Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Alanyurt Mahallesi Köyiçi mevkisinde seyreden Barış A. idaresindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Uras Y'ye (10) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y, oğlunun ambulanstan indirildiğini görünce fenalaştı.

Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Barış A'nın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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