YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU; 4 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Domaniç Karayolu, Hamamlı mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Tahtaköprü Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Mustafa Gökmen (53) yönetimindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi yolundan kontrolsüzce çıkan Mustafa Ayaz (40) yönetimindeki 16 AEP 287 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada, araç sürücüleri ile 16 CPU 27 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Gökmen (52) ve Kadriye Kardaş (58) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)