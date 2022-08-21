Kaza, saat 16.00 sıralarında, Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'e giden Onur Kitapçı (35) yönetimindeki 34 SE 2788 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Yusuf Barışer'in kullandığı 16 KJE 73 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Barışer, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Barışer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaya geçidindeki motosiklete, otomobil çarptı; kaza anı kamerada - Son Dakika

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