Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

29.09.2022 10:00
Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emre B, ikametinin önüne park ettiği otomobili bulamayınca durumu polise bildirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada otomobilin V.M. ve M.Z. tarafından çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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