Apartman sakinlerinin çatıya neden çıktığını sorması üzerine Ahmet Ç, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım." dedi.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli Ahmet Ç'yi çatıda yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullandığı düşünülen çeşitli el aletleri çıktı.

Kaynak: AA

Hamidiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da polis ekipleri hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı - Son Dakika

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