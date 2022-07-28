Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile zarar verdi - Son Dakika
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Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile zarar verdi

28.07.2022 14:11

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafiği altüst etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafiği altüst etti. Bir otomobile çarpan at, durdurulup aydınlatma direğine bağlandı, ardından da İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

İnegöl'de Sibel E.'ye ait arabaya koşulu at, sahibinin elinden kurtulup kaçtı. Ahmet Akyollu Caddesi'nde hızla giden atın arkasında bağlı olan araba, kırmızı ışıkta bekleyen 16 GE 919 plakalı otomobile çarptı. At, çevredekiler tarafından güçlükle durdurulup, arabadan kurtarılarak aydınlatma direğine bağlandı. Otomobili zarar gören Yakup E. ile bir süre sonra atının yanına gelen Sibel E. tartıştı. Polisin araya girmesiyle taraflar yatıştı. Sibel E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Zabıta ekipleri de trafiği tehlikeye sokan atı alıp İnegöl Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim etti.


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Kaynak: DHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile zarar verdi - Son Dakika
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