'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı - Son Dakika
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'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı

30.07.2022 16:12
'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sakat olduğunu belirtip dilencilik yaparken yakalanan A.Ö. (21) isimli kadın, tekerlekli sandalyeyle gittiği zabıta müdürlüğünde ifade vereceği odaya yürüyerek gitti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sakat olduğunu belirtip dilencilik yaparken yakalanan A.Ö. (21) isimli kadın, tekerlekli sandalyeyle gittiği zabıta müdürlüğünde ifade vereceği odaya yürüyerek gitti. Genç kız ve yanındaki annesine 277'şer lira ceza kesildi.

İnegöl Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, tekerlekli sandalyede sakat olduğunu belirtip dilenen A.Ö. ve yanındaki annesi E.Ö.'yü (45) yakaladı. Anne ve kızı, ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdürlük binasına kadar tekerlekli sandalye ile giden A.Ö., ifadesinin alınacağı odaya sandalyeden kalkıp annesinin yardımıyla yürüyerek gitti. Üzerinde yapılan aramada para çıkmayan A.Ö., Eskişehir'e oturduklarını, dilenmek için İnegöl'e geldiklerini söyledi. Kabahatler Kanununa Muhalefet Suçundan 277'şer lira ceza yazılan A.Ö. ve annesi serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Zabıta Müdürlüğü, İnegöl, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Engelliyim' diyen dilenci, Zabıta Müdürlüğü'nde ayağa kalktı - Son Dakika
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