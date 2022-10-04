İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Bozkurt, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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