Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest - Son Dakika
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Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

06.09.2022 01:03
Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençleri uyardı. Uyarıya tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 10 şahıstan E.K. ve M.K. adli kontrol şartıyla, diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı. - BURSA

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Bursa'da damat eğlencesinde 'gürültü' uyarısı yapan polise saldırı! Bursa'da damat eğlencesinde 'gürültü' uyarısı yapan polise saldırı! Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest
Kaynak: İHA

İnegöl, Meriç, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest - Son Dakika
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