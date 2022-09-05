Bursa'da damat eğlencesinde "gürültü" uyarısı yapan polisle vatandaş arasında arbede çıktı: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da damat eğlencesinde "gürültü" uyarısı yapan polisle vatandaş arasında arbede çıktı: 10 kişi gözaltına alındı

05.09.2022 08:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta gece geç saatlere kadar damat eğlencesi yaparak gürültü çıkaran 50 kişilik alkollü grup, kendilerini uyaran emniyet güçlerine rağmen dağılmamakta ısrar etti. Kendilerine müdahale eden polis ekiplerine karşılık veren gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta iddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti.

ÖNCE UYARDILAR

Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

10 GÖZALTI

Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da damat eğlencesinde 'gürültü' uyarısı yapan polisle vatandaş arasında arbede çıktı: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da damat eğlencesinde "gürültü" uyarısı yapan polisle vatandaş arasında arbede çıktı: 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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