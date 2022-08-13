Olay, Yeniceköy Mahallesi 'nde bir strafor atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Demir (23), babasının strafor üretim iş yerinde çalışmaya başladı. Genç , strafor kesim makinesindeki kaçak akıma kapıldı. Çalışanlar tarafından kurtarılan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, Acil Serviste görevli doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Yeniceköy Mahallesi, İlker Demir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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