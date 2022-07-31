4.25 promil alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobili hurdaya çevirdi - Son Dakika
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4.25 promil alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobili hurdaya çevirdi

31.07.2022 23:13
4.25 promil alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobili hurdaya çevirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, bir iş yerinin panosuna çarparak durabildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, bir iş yerinin panosuna çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. (30) yaralanırken sürücü Erkan G.'nin (35) ise 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Değeri yaklaşık 3 milyon TL olan lüks otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Erkan G.(35) yönetimindeki PL 743 EG yabancı plakalı  otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Kaldırıma çarparak yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin tanıtım panosuna çarparak durabildi.

3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜKazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. yaralanırken yaklaşık 3 milyon TL değerindeki lüks otomobil hurdaya döndü. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Orhan T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.SÜRÜCÜ 4.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.'nin 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4.25 promil alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobili hurdaya çevirdi - Son Dakika

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