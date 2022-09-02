Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! - Son Dakika
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Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi!

02.09.2022 21:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 41 yaşındaki bir adam, işe giderken dolmuş durağında gördüğü eski eşini başından vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş eden şahsın hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken dolmuş durağında gören Kahraman Çetinkaya (41), eski eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNİ VURUP KENDİ KAFASINA ATEŞ ATTI

Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşini kafasından vurdu ardından da kendi kafasına ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşe giderken dolmuş durağında gördüğü eşini başından vurarak öldüren şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş etti

VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cuma'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşe giderken dolmuş durağında gördüğü eşini başından vurarak öldüren şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş etti
İşe giderken dolmuş durağında gördüğü eşini başından vurarak öldüren şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş etti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Turgutalp, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! - Son Dakika

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