Yaralanan kamyonetin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Cemal Karaduman (25) ve Emirhan Kuvan (16), sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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