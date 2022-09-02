Kızı ve eşinin doğum gününde yeniden doğdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazasında yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Ayça Bektaş (21), karaciğeriyle Ayşe Duran'a (34) can oldu. Duran, kızı Esmira ve eşi Mustafa Duran'ın doğduğu 19 Ağustos'ta nakil olduğu için kendi doğum gününün de aynı tarih olduğunu söyledi. Hastane odasında kızı ve eşiyle pasta kesen Duran, kendisini hayata bağlayan Ayça'ya dua ederken, ailesine de minnettar olduğunu söyledi.

Ailesiyle 15 Ağustos'ta Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Bektaş ile eşi Seval (48) ve kızı üniversite öğrencisi Ayça Bektaş yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça Bektaş'ın, kazadan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izni sonrası Ayça Bektaş'ın 2 böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.