Kaza, geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Şehirler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte, Ankara 'dan Çanakkale 'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayça Bektaş yoğun bakıma alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ayça, organlarıyla 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

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