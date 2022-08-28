Canbolat, kazanın sebebinin teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını, şu an net bir şey söylemenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Kütahya Tavşanlı'dan, Mudanya'ya gezi amaçlı giden tur otobüsünün şarampole yuvarlandığını belirten Canbolat, "AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa'daki devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 3 vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.