Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

28.08.2022 13:08
Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocakestane mevkisinde, Kenan Yiğit (47) idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin (53) yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
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