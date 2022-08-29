Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, tur otobüsünün uçuruma sürüklenmesi sonucu oluşan kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü Tavşanlı 'da, 1 kişinin cenazesi ise Kütahya 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'daki otobüs kazasında vefat eden 5 kişinin cenazeleri Kütahya'da defnedildi - Son Dakika

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